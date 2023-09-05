الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزعل يكسر القلب ويسبب فقدان البصر

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب

قال الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب الزعل يرفع ضغط الدم وممكن يعمل تسلخ في الأورطي أو جلطة أو نزيف في المخ وسكتة دماغية ويعمل انقباض في الشريان التاجي ويتسبب في ذبحة صدرية .

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وأضاف الدكتور جمال شعبان الزعل ممكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور والزعل بالذات المكبوت ممكن يسبب عتمة في العين "مياة بيضاء"وفقدان البصر قال تعالي عن يعقوب"ابيضت عيناه من الحزن" ويسبب القولون العصبي وممكن يسبب أورام القولون ويقلل المناعة ويجعل الشخص عرضة للعدوى بالميكروبات.

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