الزعل يكسر القلب ويسبب فقدان البصر

قال الدكتور جمال شعبان العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب الزعل يرفع ضغط الدم وممكن يعمل تسلخ في الأورطي أو جلطة أو نزيف في المخ وسكتة دماغية ويعمل انقباض في الشريان التاجي ويتسبب في ذبحة صدرية .

وأضاف الدكتور جمال شعبان الزعل ممكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور والزعل بالذات المكبوت ممكن يسبب عتمة في العين "مياة بيضاء"وفقدان البصر قال تعالي عن يعقوب"ابيضت عيناه من الحزن" ويسبب القولون العصبي وممكن يسبب أورام القولون ويقلل المناعة ويجعل الشخص عرضة للعدوى بالميكروبات.