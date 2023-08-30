مد أجل الحكم على متهم قتل عمه وأضرم النيران في جثته بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، مد أجل الحكم على شاب، لإدانته في القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 22 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية، لجلسة 27 سبتمبر المقبل لإستكمال المداولة.

كانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها السابقة إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيها.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2022، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم "أيمن. ف" 35 عاما، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل عمدًا المجنى عليه "ربيع. م" مع سبق الإصرار.

وأسند أمر الإحالة بأن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن "سكينة، سنجة ميزان، قطعة رخامية، قداحة" وحال توجه المجنى عليه إلى مسكنه وبمجـرد دلوف الأول لمسكن المتهم انهال عليه طعنا باستخدام ذلك السكين.

وقام المتهم بأضرام النيران بجثمان المجني عليه، فأحدث ما به من إصابات على النحو المبين بتقريرى الصفة التشريحية والأدلة الجنائية والتى أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه، وذلك لتوصيل مبالغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على المجني عليه طعنًا وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه على إثر ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.