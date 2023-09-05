سماء مصر على موعد مع اقتران القمر مع الأخوات السبع

تتزين سماء شهر سبتمبر الجاري بعدد من الظواهر الفلكية النادرة، كوجبة دسمة لعشاق وهواة الفلك، والتي يأتي أخرها اليوم بإقتران القمر مع الأخوات السبع.

ويعد اقتران القمر ظاهرة فلكية مهمة، حين يقترن القمر مع الثريا أو الأخوات السبع في برج الثور، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة.

موعد الاقتران

ويقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا أو الأخوات السبع أو بلايدس الواقع في برج الثور، و يمكن رؤيته باتجاه الشرق بحلول الـ 11:00 مساءا تقريبا ، ويظل بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

فيما كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف تادرس أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ما هو الحشد النجمي؟

ويعد الحشد النجمي الثريا أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة.

اقترانات أخرى

وتكشف المعهد القومي لمحبي الفلك أن القمر بالإضافة لاقترانه مع نجوم الثريا، مقترناً أيضاً مع كوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، حيث يمكن رؤيتهما متجاورين في السماء حتى غروب المريخ بعد الساعة 4:20 تقريباً من فجر يوم 4 يناير (كانون الثاني).

وفي نفس اليوم، تشهد السماء أيضاً ألعاباً نارية مصدرها زخّة "شُهُب العوائيات"، وهي من الزخّات الشهابية المتوسطة، ويصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهاباً في الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو.