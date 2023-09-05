الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: هعمل تعليم كويس إزاي مع التضخم السكاني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كيفية توفير تعليم ذات جودة بمقاييس عالمية، في ظل النمو السكاني الهائل التي تعيشه مصر، قائلا: "هعمل تعليم كويس إزاي مع التضخم السكاني دا"، متابعًا: لا يمكن الإنفاق على التعليم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان، مع الموارد القليلة جدًا. 

 

 

وأكد أصعب شيء يمر عليّ إني عارف أن المطلوب حجمه كبير، في مقابل أن المتاح حجمه أقل كثيرا من الطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء ، مشددا على أهمية استغلال فكرة تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لمواجهة النمو السكاني في القارة السمراء. 

 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تعداد مصر 105 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين من الضيوف الوافدين، وبرغم مواردها الضئيلة لكنها قادرة على التعايش مع واقعها. 

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية ستشهد خلال سنوات نمو سكاني هائل، قد يتجاوز مليار و600 مليون نسمة ، متابعا أن موارد أفريقيا ضخمة جدا، ولكنها لن تستطيع تلبية احتياجات السكان أيضًا. 

 

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما يحدث في مصر في قضية السكان، يحدث بشكل أو بأخرى في كل دول العالم، لكن هناك دول سيطرت على الزيادة السكانية ، بالمقابل هناك دول كثيرة لم تنجح في السيطرة على عملية النمو السكاني. 

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح ومناقشة قضية السكان. 

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على ما قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة من شرح في قطاع الصحة والسكان، أن وزير الصحة تحدث عن حجم سكان العالم بنظرة شاملة وسريعة ، مقابل موارد العالم، وهل هي كافية لاحتياجات السكان. 

 

 

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