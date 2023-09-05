الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة نفيسة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيارة مسجد السيدة نفيسة "رضي الله عنها"، بالقاهرة، فيما استقبل فضيلتة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة وأئمة المسجد.

تطورات العمارة في المساجد

وأطلع وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر، أسثناء زيارته على أخر تطورات العمارة في المساجد على مستوى الجمهورية.

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شيخ الأزهر يتفقد مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات

وخلال الزيارة أشاد فضيلته بعملية تطوير مسجد السيدة نفيسة، مشيرال الى أهمية الحفاظ علي المساجد التاريخيه والمعالم التراثية، والاستمرارية فى الاهتمام بعملية التجديد والتطوير للحضارة المصرية الإسلامية والحضارة الإنسانية.

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مسئول ترميم السيدة نفيسة يكشف تكليفات السيسي.. تجديد الضريح بالكامل (فيديو)

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح المسجد الشهر الماضي بعد الانتهاء من التجديدات اللازمة، كما تم افتتاح مقام السيدة نفيسة أمام المحبين والمريدين.

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