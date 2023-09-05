شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة نفيسة

قام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيارة مسجد السيدة نفيسة "رضي الله عنها"، بالقاهرة، فيما استقبل فضيلتة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة وأئمة المسجد.

تطورات العمارة في المساجد

وأطلع وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر، أسثناء زيارته على أخر تطورات العمارة في المساجد على مستوى الجمهورية.

وخلال الزيارة أشاد فضيلته بعملية تطوير مسجد السيدة نفيسة، مشيرال الى أهمية الحفاظ علي المساجد التاريخيه والمعالم التراثية، والاستمرارية فى الاهتمام بعملية التجديد والتطوير للحضارة المصرية الإسلامية والحضارة الإنسانية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح المسجد الشهر الماضي بعد الانتهاء من التجديدات اللازمة، كما تم افتتاح مقام السيدة نفيسة أمام المحبين والمريدين.