يكثف المواطنون المستحقون لمعاش تكافل وكرامة والذي يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن، البحث موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، بغية التمكن من صرف المعاش، حيث من المقرر أن يتم صرف المعاش بداية من يوم السبت 15 سبتمبر 2023.

معاش تكافل وكرامة

ويستطيع المواطنون الحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم

ذوي الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للاستعلام.

اختيار نوع الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها

أخيرًا تظهر نتيجة الاستعلام.