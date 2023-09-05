مدبولي يشارك بقمة أفريقيا للمناخ اليوم.. أبرز الملفات المطروحة

يشارك بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، نيابة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،في اجتماعات القمة التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

ويرى مراقبون أن إن قمة إفريقيا للمناخ، التي يحضرها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تستهدف توفير التمويل المناسب لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي يعاني منها الكوكب.

أجندة القمة الإفريقية للمناخ

وتتضمن أجندة القمة الإفريقية للمناخ، مناقشة قضايا مشروعات الطاقة المتجددة وضرورة الدفع بها، خاصة أن الدول الإفريقية تساهم بنسبة بسيطة في الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي في العالم، ولكنها تعاني بشكل كبيرمن تداعياتها.

كما تتيح القمة دعوة للعمل للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي لدعم وتنفيذ وإيجاد حلول للتمويل المناخ، مما يؤدى لبحث آليات توطيد التعاون المشترك في ملفات البيئة والمناخ، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي على المستوى الوطني والاقليمي.

وتستهدف القمة إقامة شراكات من دول العالم لتحقيق التقارب وتبادل وجهات النظر من اجل السيطرة على تحديات عديدة، على رأسها تغيرات المناخ.

كوارث طبيعية بأفريقيا

كما ورد تقرير مشترك لـ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يوم الاثنين إن إفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية أنحاء الكوكب وتعاني من كوارث مناخية أشد خطورة مثل الجفاف، وفق رويترز.

وقال التقرير، الذي أرسلته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتزامن مع قمة المناخ الأفريقية الأولى في كينيا التي من المقرر تركز على التمويل، إن القارة تعرضت لنحو 80 من موجات التطرف المناخي العام الماضي، وأن هذه الكوارث، مثل أسوأ جفاف في القرن الإفريقي منذ 40 عاما وحرائق الغابات في الجزائر، أودت بحياة 5000 شخص وأسفرت عن أضرار اقتصادية زادت قيمتها على 8.5 مليار دولار.

لقاءات ثنائية على هامش القمة

على هامش القمة تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.