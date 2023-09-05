جولات سياحية مفتوحة للمشاركين في مهرجان الإسماعيليه للفنون الشعبية

نظمت إدارة السياحة بالإسماعيلية، جولات سياحية مفتوحة داخل مدينة الإسماعيلية لأعضاء الفرق المشاركة بمهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورتة الثالثة والعشرين.

وأكد شرف سليمان مدير إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن الهدف من الجولات الترويج للمحافظة ومعالمها التاريخية والقاء الضوء على تاريخ المدينة ..مشيرا أن ذلك جاء طبقا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية

وقال إن برنامج الجولات تضمن جدارية هيئة قناة السويس بشارع محمد علي وتم شرح تاريخ الجدارية وتفاصيلها ونبذة عن متحف اثار الاسماعيلية والحي الفرنسي من مسئولي الارشاد السياحي بإدارة السياحة وتلاها جولة حرة بالحي الفرنسي بالمحافظة واختتمت الجولة بالتسوق من احد مراكز التسوق حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية وانبهارهم بتاريخ المحافظة الحافل بالانجازات والتقطوا الصور التذكارية مؤكدين علي العودة مرة اخرى.

وافتتحت مساء الأحد وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في نسخته ال23 بمشاركة 18 فريق بينهم 6 فرق عربية وأجنبية .ولأول مرة فرقة رضا للفنون الشعبية .

واعلنت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية إقامة معرضًين أحدهما للكتاب والاخر للفنون التشكيلية على هامش فاعليات المهرجان والتي تستمر حتى 8 سبتمبر .

وتقام العروض يوميًا ابتداء من يوم الرابع من سبتمبر حتى الثامن من سبتمبر فى عدة اماكن ونوادي "نادى الدنفاة ' الفيروز'نادى الاسرة بالاضافة الي حديقة الشيخ زايد وقصر ثقافة الاسماعيلية وأيضًا عروض بمركز ومدينة فايد والقصاصين والقنطرة غرب بمشاركة عشر فرق مصرية ومشاركة الفرق الاجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، الهند وفلسطين).

وكانت إدارة السياحة أعلنت عن استقبال عشرات المتطوعين من شباب الجامعات بالاسماعيليه وذلك للمشاركة في استقبال الفرق بالمهرجان ومصاحباتهم طوال برنامج المهرجان .

وتقيم محافظة الإسماعيلية مهرجانات دولية أبرزها مهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومهرجان المانجو بالإضافة لمهرجان الفنون الشعبية الدولي.

وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم ع

مارة صاحب مبادرة تنظيم مهرجان دولي للفنون الشعبية بمحافظة الإسماعيلية في الثمانينات من القرن الماضي بهدف التعريف بالثقافات والفلكور الفني وفي محاولة للترويج السياحي للاسماعيلية التي كانت بدأت في هذا التوقيت يتاح لها مكانة على خريطة السياحة الداخلية في مصر بعد عدة سنوات من إعادة تعمير المدينة التي عانت ويلات الحرب حتى اكتوبر 1973.

واستمر مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبية في فعالياته السنوية كل عام حتى بداية الألفية حيث تم وقفه لأسباب أمنية ثم عاود لاستئناف نشاطه في 2015 ليكمل هذا العام نسخته ال 23.

وتعد اغنية (كل الشعوب جاية تغني في مهرجان الاسماعيليه والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية) اشهر الاغاني التي يحفظها أهالي الاسماعيلية ويستقبلون بها ضيوف المهرجان والمشاركين فيه .