إيسكو يعيد اكتشاف موهبته من جديد مع ريال بيتيس

أثار النجم الإسباني فرانسيسكو إيسكو مع فريقه الجديد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، إعجاب وإشادة من الجميع منذ بداية الموسم الحالي بتقديم أداء مميز، مؤكدًا بذلك عودته القوية إلى الملاعب بعد انقطاع دام لأشهر طويلة.

وعلى الرغم من تسجيله هدف وحيد وعدم فوز فريقه بجميع المباريات، إلا أن إيسكو حقق جائزة أفضل لاعب في المباراة في أول 4 مباريات له بالدوري الإسباني، نظير لأدائه على أرض الملعب.

إيسكو

وفاز اللعب الاسباني بجائزة رجل المباراة في أخر مباراة له مع فريقه، أمام رايو فايكانو أول يوم السبت في الدوري الإسباني.

تألُّق نجم ريال مدريد السابق، لم يفاجئ مدربه بيليجريني، الذي أشاد به بأدائه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، حيث قال: صراحة ما يقوم به إيسكو لم يفاجئني تمامًا، إنه لاعب مميز ويدرك جيدًا ما يقوم به على أرض الملعب.

وتابع الحديث عن انضمام اللاعب إلى بيتيس، بقوله: لقد تحدثت إليه عبر الهاتف لمدة دقيقة واحدة، وهذا كان كافيًا ليؤكد لي رغبته في القدوم إلى ريال بيتيس، إنه لاعب شغوف ومثابر.

إيسكو

وانضم لاعب ريال المدريد الساباق إلى بيتيس في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعد فترة من البطالة استمرت قرابة 9 أشهر عقب مغادرته إشبيلية، بسبب مشكلات داخلية مع المدير الرياضي للنادي، ليعيد بعث مشواره من جديد في النادي الأندلسي الثاني الذي يتألق معه في بداية هذا الموسم.

وفي يوم الإعلان عن انضمام إيسكو للفريق، ألمح بيتيس إلى رغبته في إعادة اللاعب إلى الحياة في كرة القدم بعد تراجع مستواه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بقي محصورا على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، وقدم النادي الأندلسي للاعب مشهدا تمثيليا شبيها بعودة جون سنو، للحياة في المسلسل الشهير لعبة العروش.

إيسكو

احتل بيتيس المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد مرور أربع جولات فقط.