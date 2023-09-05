الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي .. كونايته يحدد شرطه للانتقال إلى الأحمر

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم النادي المصري البورسعيدي مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : ارتباط اسم مروان حمدي مهاجم المصري بالانتقال النادي الأهلي غير صحيح، فالمارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع مروان حمدي أو إدارة المصري لأسباب جماهيرية.


وأضاف: " مارسيل كولر لم يطلب من إدارة النادي الأهلي ضم مهاجم من الدوري المصري، ولم يحدد اسم مروان حمدي ولكن ربما هناك محاولة من جانب بعض الوكلاء لتسويق اللاعب ".

وتابع :"تواصل جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، بشكل رسمي مع محمد كوناتيه المحترف البوركينابي المتواجد ضمن صفوف فريق أخمات جروزني الروسي لبحث إمكانية الحصول على خدماته ".

وواصل : إدارة النادي الأهلي أجرت اتصالات مع وكيل أعمال كوناتيه لبحث الأمور المالية وموقف اللاعب من خطوة التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء ".
وأكمل :  محمد كوناتيه رحب بارتداء الفانلة الحمراء ، كما أبلغ وكيل أعماله الإدارة الحمراء برغبة الفريق الروسي في الحصول على 2 مليون دولار للموافقة على خطوة بيع اللاعب ".

واستطرد : استقر الأهلي على التفاوض مع محمد كوناتيه بعد فشل ضم البرازيلي جوستافو هينريك سوزا، لاعب جينوبك الكوري الجنوبي.
وكان المهاجم البرازيلي، قد أعلن فشل انتقاله إلى نادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك ناديه به ورفضه رحيله في هذا التوقيت ".


 

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