صفقات أثبتت نجاحها سريعًا مع أنديتها الجديدة

انتهى سوق الانتقالات الصيفية 2023 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث تمكنت الأندية من تعزيز صفوفها بأسماء جديدة، على أمل تحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الكروي الجديد 2023-24.

من الشائع أن يحتاج اللاعب المنتقل حديثاً إلى وقت للتأقلم والانسجام بالشكل المطلوب مع أجواء ناديه الجديد، رغم أن هناك لاعبين يمكنهم فرضها. أنفسهم كنجم الأول لفريقهم الجديد من المباراة الأولى، وربما حتى من اللمسة الأولى.

انضمام جود بلينجهام إلى ريال مدريد

انضم جود بيلينجهام، لاعب خط الوسط الإنجليزي، إلى ريال مدريد هذا الصيف، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بـ أكثر من 100 مليون يورو.

وعلى رغم من موهبه اللاعب الشاب الإنجليزي، إلا أنه كان يتوجد شكوكا كبيرة حول قدرة اللاعب على التعامل مع ضغوط اللعب لريال مدريد في مثل هذه السن المبكرة، وبعد انضمامه بهذه القيمة المالية العالية.

ولكن الدولي الإنجليزي لم ينتظر طويلاً للرد على كل الشكوك، وسجل 5 أهداف في أول أربع مباريات له، وفرض شخصيته القوية كلاعب مؤثر منذ ظهوره الأول بقميص ريال مدريد.

بلينجهام

هاري كين إلى بايرن ميونخ

على مدار الموسم الماضي، أصبح من الواضح مدى حاجة بايرن ميونيخ للتعاقد مع مهاجم صريح بمعايير عالمية، لتعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

ولم يجد نادي البايرن من هو أفضل من قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين لتعويض ليفاندوفسكي، وبالفعل أظهر كين مؤشرات سريعة تشير إلى أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

سجل 3 أهداف وصنع آخر خلال مبارياته الأولى بقميص بايرن التي خاضها في الدوري الألماني حتى الآن، وبالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة والقيادية.

هاري كين

أندريه أونانا حارس عرين الشياطين الحمر

لم يحقق مانشستر يونايتد نتائج مرضيه في بداية هذا الموسم، حيث حقق فوزين وخسارة في أول 3 مباريات، لكن المؤكد أن الفريق وجد ما كان يبحث عنه المدرب الهولندي إيريك تين هاج، وهنا يتعلق الأمر بالحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وانضم أونانا إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، وسرعان ما قدم الحارس الكاميروني أوراق اعتماده بتصدياته.

ويتمتع أونانا أيضًا بقدرة رائعة على استخدام قدميه وتمرير الكرات بشكل صحيح، وهي النقطة التي أصبحت ضرورية لحراس المرمى في كرة القدم الحديثة.