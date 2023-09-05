صورة تجمع العندليب بالسندريلا تثير عاصفة من الجدل وتفتح دفاتر زواجهما السري

"كان يغار عليها ويتبعها في أي مكان" جملة قالها الفنان الراحل سمير صبري في إحدى لقاءاته التلفزيونية كشفت العلاقة الغامضة بين سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وعندليب الطرب المصري عبدالحليم حافظ.

وخلال الأيام الماضية، عاد الحديث عن العلاقة التي لم يُكشف عنها الكثير، بعدما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبد الحليم حافظ مع الفنانة سعاد حسني، وجمع من الفنانين وعمال السينما ونجومها خلال تصوير فيلم "للرجال فقط"، في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والتي تبعد عن القاهرة نحو 300 كيلو متر، حسبما ردد نشطاء فيسبوك.

للرجال فقط

وتدور أحداث الفيلم الذي صدر في عام 1964 حول (إلهام وسلوى) وهما مهندستان في الكيمياء، تم تعيينهما في شركة بترول بـ(القاهرة)، لكنهما تسعيان إلى العمل في الصحراء بهدف استكشاف آبار بترول جديدة، لكن الشركة لا ترسل إلى هناك سوى الرجال فقط، فتسافران على أنهما رجلين، لتتعرفان على زملائهما في العمل، وتقيمان معهما على أنهما رجلين، والفيلم من بطولة إيهاب نافع وحسن يوسف ويوسف شعبان.

وبحسب الناشرين للصورة، فقد تكلف عبدالحليم حافظ عناء السفر الطويل للقاء سعاد حسني التي جمعهما قصة زواج سرية تنفيها أسرة العندليب.

شكك البعض في الصورة وأرجعوا زيفها للذكاء الاصطناعي.. مواقع التواصل

زيارة لم تتم

لكن الفنانة الكبيرة آمال رمزي، كان رأي آخر، إذ كشفت حقيقة الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا من كواليس تصوير فيلم "للرجال فقط" بحكم كونها أحد أبطال الفيلم قائلة: لم يزر عبد الحليم حافظ مطلقًا موقع تصوير الفيلم، وهذه صورة مفبركة لأنها لو كانت حقيقة كانت قد نشر من قبل في أي مجلة فنية مثلاً، بالإضافة لكوني لم أرَ ولا أسمع وقت تصوير الفيلم عن أي زيارة من عبد الحليم حافظ لنا في التصوير".

تفاعل على زيف

وتفاعل الجمهور مع الصورة، إذ كتبت ميرفت أحمد: "ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، نجوم كبار لم يسمحوا بمعرفة حياتهم الخاصة لأحد"، وأضاف سمير علي: "كان دائمًا الحب سائد في مجتمع الفنانين"، وكتب آخر: “أصل عبد الحليم كان مخاصم سعاد وراح عملها مفاجأة، وأخرون كتبوا: نادية لطفي حبت تصالح العندليب علي سعاد فاستدعته بدون معرفة سعاد والتقطت الصورة”.

فيما شكك البعض في صحة الصورة بسبب غياب حسن يوسف رغم جمعها نجومًا آخرين كبار كيوسف شعبان ونادية لطفي ومحمود ذو الفقار، جاء ذلك في تقرير نشرته قناة الغد.

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