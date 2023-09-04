خالد الجندي يهاجم عمرة البدل: أكل لأموال الناس بالباطل (فيديو)

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الجدل المثار بشأن قضية عمرة البدل بعد أن ارتفعت حدة الجدال خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح خالد الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كساء دي إم سي” على فضائية دي ام سي،مساء اليوم :"نشهد عصرنا الحالي زيادة في التدين بالوكالة، وهذا الأمر يظهر بأشكال متعددة.

وأشار إلى أن هذا التدين بالوكالة أصبح مشكلة خطيرة تنتشر في جميع الجوانب الدينية للمسلمين، مطالبا بالتخلص من هذا الأمر.

العمرة بالوكالة لم تحدث في عصور النبي محمد أو الصحابة

وأوضح خالد الجندي أن العمرة بالوكالة لم تحدث في عصور النبي محمد أو الصحابة أو التابعين، مردفا:" عمرة البدل كلام مبتدع وأكل لأموال الناس بالباطل.