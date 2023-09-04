تأثير التأمل على جهاز المناعة.. أخصائية علم نفس تكشف مفاجأة

كشفت أخصائية علم نفس عن التأثير الإيجابي للتأمل الذي يركز فيه الإنسان انتباهه ووعيه على شيء معين مثل التنفس أو الصوت أو صور ذهنية، على الحالة النفسية والجسدية للإنسان.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن التأمل يؤثر كما في الحالة النفسية للإنسان كذلك في حالته الجسدية، فهو يخفض مستوى الإجهاد والقلق ويحسن التركيز والوظائف المعرفية والتعاطف، لأن الحالة النفسية والعاطفية مرتبطة مباشرة بالجسم.

لذا يساعد التخلص من الإجهاد على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع وتحسين منظومة المناعة ونوعية النوم.

وأضافت الأخصائية، أن كل شخص يتمكن من أن يجد منهجه الخاص في التأملات وإضافتها إلى حياته لتحقيق الانسجام الداخلي، وقد تكون الممارسة البسيطة للتصور الموجه بداية جيدة.

وأشارت الأخصائية إلى أن التصور الموجه هو عملية متابعة الصوت مع الموسيقى، وهو أمرًا ضروريًا لتحقيق حالة الاسترخاء العميق للجسم وراحة البال، حيث يتوقف العقل في هذه المرحلة، عن القلق بشأن الماضي أو المستقبل، ويكون الشخص منغمسا تماما في الحاضر، ومستمتعا به، مما يساعد على إثارة المشاعر الإيجابية، لذا يشعر الشخص بالامتنان والسرور في هذه اللحظة، و بمزاج إيجابي وطاقة ممتعة.

وحسبما أفادت الأخصائية، يمكن لأي شخص البدء بالتأمل في أي وقت وفي أي عمر، حتى إذا لم يسبق له عمل أي شيء مشابه له، موصية الجميع بتجربة التأمل لأنه حالة ممتعة فعلا للجسد والروح والعقل