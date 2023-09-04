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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم تشيلسي السابق يعلق على مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

يتواصل الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الرغم من رفض ناديه القاطع رحيله خلال الموسم الحالي.

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وأكدت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد جدة السعودي يتمسك بضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من رفض الريدز التفريط في اللاعب.       

وتحدث كريس سوتون، لاعب فريق تشيلسي السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث رد على سؤال هل سيبقى محمد صلاح أم سيرحل؟، فقال: " خلاصة القول هي أن محمد صلاح يستطيع إنهاء الأمر بنفسه، أليس كذلك؟".

وتابع: "خلال الفترة الماضية خرج يورجن كلوب وصرح وأشار إلى احتمالية بقاؤه، كما تحدث اللاعب سوبوسلاي وتمنى أن يبقى".

وتابع:"يمكن لـ مو صلاح فقط أن يخرج ويقول إنه باقِ".

وأكمل متسائلًا: "السؤال هو، لماذا لم يفعل ذلك؟ يمكنه أن يجعل الحياة سهلة للجميع".

ويتمسك اتحاد جدة بضم محمد صلاح، بعدما سافر وفدًا أخر لحسم المفاوضات مع ليفربول، حيث قررت الإدارة رفع العرض لـ 200 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان ليفربول ومدرب الألماني يورجن كلوب قد رفضا التفريط في خدمات محمد صلاح، على الرغم من القيمة المالية الكبيرة التي عرضها الاتحاد.

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