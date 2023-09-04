محمد صلاح خليفة لـ«صالون التنسيقية»: يجب منح لجنة شئون الأحزاب اختصاصات أكثر

قال محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب الأسبق، إن ما حدث بالأمس خلال جلسات الحوار الوطني بالنسبة لمناقشة قانون الأحزاب يعد بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد، وأتصور أن التوصيات المبدئية ستنقسم إلى جزئين فبعض التوصيات هى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب وأعتقد أن هذا الأمر محسوم لأنه بأغلبية، والبعض الثاني هناك مناطق خلافية تحتاج لمزيد من المناقشات وهذا الأمر دور ورش العمل واللجان المتخصصة التي ستعمل على المخرجات التي ستحدد من خلالها المسارات التي نمر بها.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف أن هناك وجهتي نظر الأولى ترى أننا لا نحتاج إلى التعديلات والثانية ترى أننا نحتاج للتعديلات، ووجهة نظري أن هناك تعديلات يمكن إضافتها للقانون، فالقانون يتحدث عن شروط التأسيس ثم ينظم عملية المراقبة، والجزء الخاص بشئون الأحزاب هو اختصاصتها المتعلقة بمراقبة استمرار شروط التأسيس التى بدأ بها الحزب وإعطاء الرخصة أو رفضها.

وأوضح أن هناك مشاكل حقيقية ويجب منح لجنة شئون الأحزاب اختصاصات أكثر وأن تفصل في النزاعات الموجودة في الأحزاب وفي نهاية الأمر ترفع توصيتها إلى المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بالحوكمة المالية والإدارية، فالمناصب القيادية للأحزاب في مصر تترك للائحة الداخلية للأحزاب وآليتها هل هى بالتعيين أم الانتخاب، أما الجزء المالي لبعضها لدي تخوفات منها، ويجب أن يعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالأحزاب على لجنة شئون الأحزاب وإذا وجدت أى مخالفة تحيل للنائب العام أو للمحكمة الإدارية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

