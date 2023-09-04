كوليبا يُعلّق على توريد صواريخ "ATACMS" لأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني، "دميتري كوليبا"، بأن مسألة تقديم الولايات المتحدة صواريخ ATACMS البعيدة المدى لأوكرانيا لا تزال قيد البحث، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين.

وأضاف كوليبا: "مسألة تقديم صواريخ ATACMS الأمريكية لأوكرانيا لا تزال مفتوحة، وهي لم تغلق على الإطلاق. وبحثنا ذلك في الاتصال الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي".

وتابع كوليبا أن الوزير الأمريكي "أكد أنهم يحللون بعض الأمور المتعلقة بالاستخدام والعدد من أجل اتخاذ القرار النهائي".

صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

وأشار إلى أن بريطانيا وفرنسا قد قدمتا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا، مضيفا أنه "سيكون طبيعيا جدا" إن انضمت الولايات المتحدة وألمانيا إلى تلك الجهود.

يُذكر أن بريطانيا كانت قد قدمت لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow، وفرنسا صواريخ SCALP البعيدة المدى، بينما تدرس ألمانيا إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ Taurus.

من ناحية أخرى، قرر الرئيس الأوكراني، "فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي"، ترشيح رستم أميروف رئيس صندوق أملاك الدولة الأوكراني، ليُشغل منصب وزير الدفاع خلفًا للوزير السابق أليكسي رِزنيكوف، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية.