مهرجان الجبن المصرى فى حديقة الحرية

بعد نجاح النسخة الأولى التى أقيمت فى حديقة الأورمان فى ديسمبر 2022، وشارك فيها 40 عارضًا وحضرها أكثر من 50 ألف زائر، يستعد محبو الجبن المصرى للمشاركة فى النسخة الثانية من مهرجان الجبن المصرى الذى سيقام فى حديقة الحرية بالزمالك من 4 إلى 8 أكتوبر 2023.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز صناعة منتجات الألبان فى مصر وإظهار تنوع وجودة الجبن المصرى بأنواعه المختلفة، وسيضم أكثر من 60 عارضًا من مصانع الجبن المصرى، وسيتم التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية.

كما سيتم تسليط الضوء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات مصر والتطورات التى حدثت فى مجال تعميق الصناعة المحلية لمعدات وأجهزة تجميع وتبريد ونقل الألبان، كما سيشهد أيضًا عددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية، مثل حلقات نقاش يومية مع علماء وخبراء فى مجال الألبان، وفقرات فنية وثقافية، ومسابقات للكبار والصغار تتضمن جوائز من منتجات الشركات العارضة.