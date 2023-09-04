اقرأ غدًا بالوفد.. د.عبدالسند يمامة: الديمقراطية والتنمية من حقوق المواطن الأساسية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "د.عبدالسند يمامة: الديمقراطية والتنمية من حقوق المواطن الأساسية".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات المهمة أبرزها:

أرفض الإشراف الدولي على انتخابات الرئاسة لمساسه بسيادة الدولة

الثقة الكاملة في الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاء مصر العادل

دخول الوفد في السباق الرئاسي يحقق مكاسب سياسية واسعة

أزمة مصر اقتصادية ولابد من إيجاد حلول لها

توزيع عقود انتفاع الأراضي على أبناء سيناء