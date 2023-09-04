كلام جرئ

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 09:22 م 9/4/2023 9:22:54 PM

شاركت فى المبادرة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحضور وزيرى النقل والطيران المدنى ومحافظ جنوب سيناء للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وتضمنت المبادرة 7 مبادئ رئيسية هى الكل يتعلم سويًا، نحن نرعاك، العالم لدينا، أنت فى بلدك الثانى، أنت متكامل، أنت مبتكر، أنت سفير. وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الهامة التى نحتاج إليها فى الوقت الحالى من أجل تنشيط السياحة ووضع رافد جديد من روافد السياحة المتعددة فى مصر أم الدنيا على خريطة السياحة العالمية وهو السياحة التعليمية. وأرى أن التعليم الآن فى مصر أصبح يتطلب هذا النوع من السياحة بعد أن تنوعت وتعدد أنواع التعليم فى مصر وأصبحنا نمتلك العديد من الجامعات منها الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الدولية وهذه النوعيات المتعددة والمتنوعة من التعليم الجامعى لم تكن موجودة فى السابق، ولم تستطع مصر أن تستوعب كل القادمين والوافدين إليها من أجل الدراسة فيها وكان الوضع مقصورًا فقط على المبعوثين والوافدين إلى جامعة الازهر لكى ينهلوا من علومها الدينية والثقافية.. وقد آن الأوان أن يعلن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم التعليم العالى بكل شجاعة عن استعداد مصر بكل مؤسساتها عن استقبال أى عدد من الوافدين وأسرهم لكى يدرسو فى مختلف المجالات ويستمتعو مع أسرهم بقضاء أوقاتهم فى ربوع المحروسة التى تمتلك الآن العديد والعديد من الأماكن المتميزة وجوها الرائع الذى لا يوجد له مثيل فى العالم.. تستطيع مصر الآن وبلا خوف أن تستضيف أى عدد من الوافد فى الجامعات المصرية ولم يعد هنا خوف أو أزمة فى الأماكن التى كانت متاحه بالجامعات خلال الفترات الماضيه.. وأرى أن جميع الوزارات المعنية بالسياحة فى مصر ترحب بهذه المبادرة وقدمت لها العديد من التسهيلات وعوامل الجذب للقادمين، حيث أعلن

محافظ جنوب سيناء تسخير كافة إمكانات المحافظة لدعم السياحة التعليمية فى مصر وقدم

وزارة السياحة والآثار: تخفيض50% على تذاكر الدخول للمناطق السياحية والأثرىة للطلاب الوافدين وأعلن وزير الطيران تخفيض 25% للطلاب الوافدين وأسرهم المسافرين على خطوط مصر للطيران.. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دعم وزارة النقل للطلاب الوافدين بمنحهم كروت اشتراك مخفضة على خدمات المسافرين فيما يتعلق بالتنقل داخل مصر.. أعتقد أن كل هذه التسهيلات والامتيازات ستساهم بشكل كبير فى نجاح المبادرة ويكون التعليم أحد الروافد الجاذبه للوافدين من الخارج ومصدر للعملات الصعبه.. وللحديث بقية أن كان فى العمر بقية.

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