طبيب قلب يُحذر: إهمال وجبة الإفطار سبب زيادة تصلب الشرايين

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من إهمال وجبة الإفطار بالنسبة للأطفال والكبار، مشددًا على أن وجبة الإفطار تمتلئ بالأشياء الصحية، ويجب أن يعتاد الأطفال على تناولها يوميًا، لما لها من فائدة لهم.

وجبة الإفطار تمنع الإصابة بمرض السكري في هذه الحالة

وكتب جمال شعبان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما تهملوش وجبة الإفطار وعودوا الأطفال عليها.. إهمال وجبة الإفطار من ضمن أسباب زيادة تصلب الشرايين وأزمات القلب حسب الدراسات الحديثة”.

توصلت دراسة علمية حديثة إلى فائدة صحية عظيمة لتناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحًا، مشيرة إلى إن تناولها بعد الساعة 9 صباحًا، يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59 %، مقارنًة بأولئك الذين يأكلون هذه الوجبة قبل الساعة 8 صباحًا.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أكد باحثو الدراسة إن توقيت وجبة الإفطار يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الجلوكوز والدهون، لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام، ومرض السكري من النوع الثاني.

تناول الإفطار قبل هذه الساعة يمنع إصابتك بمرض السكري

قامت الدراسة على استبيان شارك فيه 100 ألف شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية بمتوسط 7 سنوات.

وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرض السكري 2 خلال الدراسة، وظهر الخطر الملحوظ للإصابة بالمرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين كانوا يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 9 صباحا.