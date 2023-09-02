5 أطعمة ومشروبات غير متوقعة ممنوع تناولها على وجبة الإفطار.. أطباء يحذرون

يحذر أطباء التغذية من أن هناك أطعمة ومشروبات يجب تجنب تناولها على وجبة الإفطار، حفاظًا على الصحة العامة، من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها على وجبة الإفطار

ووفقًا لما ذكره موقع "hindustantimes"، إليك قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات الممنوع تناولها على مائدة الإفطار، حسبما أوصى أطباء التغذية..

أطعمة ومشروبات ممنوع تناولها على وجبة الإفطار

1- القهوة

شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح قد يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول، لأنه يكون متواجدًا بالفعل في الجانب الأعلى مع آلية الجسم الطبيعية التي تحاول أن تجعلنا نشيطين، لذا فتناول القهوة سيزيد من هذا الهرمون، وبالتالي يؤثر سلبًا على التوازن الهرموني، مما يزيد من ضغط الدم وغيرها من المشكلات المشابهة، ومن الأفضل تناول القهوة بعد الإفطار.

2- عصائر الفاكهة

لا تحتوي عصائر الفاكهة على الألياف؛ لذا فتناولها عل معدة فارغة صباحًا قد يرفع مستويات السكر في الدم، لذا يجب على الأشخاص المصابين بالسكري وغيره من الاضطرابات الأيضية تناول الفاكهة بدلاً من العصير لإدارة حالتهم، وفي هذه الحالة تعتبر مياه الليمون وعصير الخيار والساتو من المشروبات البديلة التي قد تحل محل كوب عصير الفاكهة الخاص بك.

3- حبوب الإفطار

في حين أن حبوب الإفطار قد تبدو صحية للوهلة الأولى، إلا أنها في الواقع معالجة بدرجة عالية وتحتوي على القليل جدًا من الحبوب الكاملة، مع نسبة عالية من السكر وعدم كفاية الألياف.

4- الفطائر

تناول الفطائر على معدة فارغة قد يمهد الطريق للرغبة في تناول طعام غير صحي طوال اليوم، ويتركك بطاقة أقل وإنتاجية أقل.

5- الشاي

تناول الشاي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، قد يضر أكثر مما ينفع تمامًا مثل القهوة، فضلًا عن أن الجرعات العالية من السكر والكافيين والنيكوتين على الريق قد تسبب الحموضة وحرقة المعدة وكذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم.