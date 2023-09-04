الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الجمعية الأوروبية للسمنة تحذر من تناول الإفطار المتأخر.. يؤدي للإصابة بالسكري

وجبات الإفطار
وجبات الإفطار

قالت الدكتورة بسمة يسري، عضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والسمنة، إن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة صباحًا، يقلل من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وذلك عن تناوله بعد الساعة التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن هناك دراسة أجريت على ١٠٠ ألف شخص توصلت لتلك النتائج.

 وأضافت، خلال حوارها مع الاعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "لازم نغير نمط حياتنا ونصحى بدرى ونتناول وجبة الإفطار قبل الساعة الثامنة، ونقوم بتنظيم تناول الطعام، بين الوجبات ونوقف الوجبات السريعة".

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 وأوضحت أن عدم النوم الجيد لمدة ٨ ساعات، بالإضافة إلى عمل ريجيم، فإنه لن يحدث فقدان الوزن، لأن قلة النوم وعدم شرب المياه تؤثر سلبًا على معدلات الحرق فى الجسم.

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