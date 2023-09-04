أسهل طريقة لعمل تشيز كيك صحي

تشيز كيك صحي منأطيب الحلويات الشهية التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير حلى التشيز كيك الرائع والخفيف، وتمتعي بقطعة لذيذة وشهية من ألذ وأطيب الحلويات الغربية المشهورة والمفضلة لدى الجميع.

تشيز كيك

مقادير تشيز كيك

- بسكويت دايجستف : 100 غراماً (مطحون)

- زيت جوز هند : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : 150 غراماً (يوناني)

- جبن كريمي : 150 غراماً

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الفراولة : كوب (مقطعة)

تشيز كيك

طريقة التحضير

ضعي البسكويت، وزيت جوز الهند في وعاء، وقلبي حتى يتشرب البسكويت الزيت ويصبح قوامه ناعماً.

افردي خليط البسكويت في قالب التشيز كيك القابلة للفتح، واضغطي عليه بيديكِ جيداً لتشكيل طبقة متساوية.

ضعي اللبن الزبادي اليوناني، والجبن الكريمي، والعسل في وعاء، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

اسكبي طبقة الزبادي فوق البسكويت ووزعيها بالتساوي، ثم أدخلي القالب إلى الفريزر لحوالي 15 دقيقة.

زيّني التشيز كيك بالفراولة وقدميه بارداً.