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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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40 صفحة.. أحمد الطاهري يدعو لقراءة توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ نقاشات الحوار الوطني أمس الأحد كانت في منتهى الأهمية، فقد ناقشت مسائل مثل قانون الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية وقضايا حرية التعبير ودور لجنة الأحزاب.

وأضاف، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، "نتابع انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ومن المهم ألا ننسى كل الناس والأصوات التي شككت فيه منذ الدعوة إليه من قبل رئيس الجمهورية، ومن المهم أن نعرف حجم الجهد الذي بُذل والإنجاز الذي تحقق في خلق حالة حوار حقيقية بين كل النخب والتيارات في مصر".

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إيجاد مساحة مشتركة

ونوه إلى أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد مساحة مشتركة والجميع على أرضية وطنية، مشيرًا إلى أنه يوجه الدعوة للمشاهدين قراءة توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني بواقع 39 أو 40 صفحة.

وأوضح أن التوصيات تطرقت إلى كل ما يدور في بال المواطنين واعتراضاتهم، مثل الأسعار والتماثيل في بعض الأماكن، مواصلًا: "التوصيات مهمة، مصر بلدنا كلنا، والجميع منشغل بالشأن العام، وفي حلقة اليوم سنناقش توصيات لجان مجلس أمناء الحوار الوطني".

 

 

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