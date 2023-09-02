القوات الأوكرانية تقصف أحياء دونيتسك بذخائر عنقودية

قصفت "القوات الأوكرانية"، أحياء مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة مُؤخرًا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وأعلنت سلطات دونيتسك تسجيل إطلاق للنار صباح اليوم على أحياء ماكسيميليانوفكا، وغاليتسينوفكا، وبتروفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي، في المدينة وبلدة غورلوفكا المجاورة.

وفي وقت سابق زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم، تستخدمها قوات كييف بكثافة في قصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين انضمتا إلى روسيا.

فشل الهجوم الأوكراني المُضاد

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة بعيدة المدى.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن تدميرها زورقا مسيرا أوكرانيا حاولت قوات كييف بواسطته استهداف جسر القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير زورق أوكراني مسير، شبه غاطس، كانت قوات كييف تريد من خلاله استهداف جسر القرم".

وأضاف البيان: "بتاريخ 1 سبتمبر، حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف تنفيذ ضربة إرهابية على جسر القرم بقارب مسيّر شبه غاطس. وتم اكتشاف الزورق التابع للبحرية الأوكرانية وتدميره في مياه البحر الأسود وفي الوقت المناسب".

يُشار إلى أنه في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء أسطول البحر الأسود للمراقبة المستمرة للوضع من خلال جميع وسائط الاستطلاع في البحر الأسود.