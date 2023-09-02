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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تدخل لفض مشاجرة.. كشف ملابسات مقتل سائق "توك توك" بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

امرت  جهات التحقيق  ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بقتل سائق تدخل لفض مشاجرة فى الغربية.

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 تدخل لفض مشاجرة..كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بالغربية

تلقى قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى.

و بالفحص وبسؤال (شقيقته) أقرت بأنه حال تواجد شقيقها بأحد المقاهى وقيامه بمحاولة فض مشاجرة بين (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية) ومالك المقهى لخلاف بينهما على قيمة المشروبات حدثت مشادة كلامية بين شقيقها والمذكور تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى على شقيقها بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.. وبسؤال (مالك المقهى) أيد ما سبق.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل يتخلص من حياته بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية

 

كما  أمرت نيابة المطرية، باستدعاء شهود العيان بواقعة إقدام عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشف التحريات على أن المتوفى تشاجر مع زوجته وألقى بنفسه من الطابق الرابع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجري رجال المباحث التحريات، والاستماع إلى أقوال أهل المتوفى لمعرفة ملابسات الحادث.

 

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