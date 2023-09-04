ثلاث علامات مبكرة لسرطان الكبد يصعب اكتشافها

يتمتع سرطان الكبد بأحد أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة بين جميع أنواع السرطان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن سرطان الكبد غالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل لاحقة، حيث يمكن أن تكون العلامات المنذرة "سهلة" أو "صعبة" للتشخيص.

العلامات الأولى لسرطان الكبد قد تظهر في حياتك اليومية

تقول عالمة أمراض الكبد آلا يوزنوفا خصيصًا لموقع MedicForum: "قد تعاني من سرطان الكبد لسنوات عديدة - وربما لعقود - ولا تعلم عنه، لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد".

في حين أن الأعراض الرئيسية قد لا تبرز رأسها القبيح، فمن المهم معرفة ما الذي يجب البحث عنه ورصد أي تغييرات مشبوهة في أقرب وقت ممكن.

لحسن الحظ، قام أحد الأطباء بمشاركة العلامات "المبكرة" المحتملة لسرطان الكبد التي يجب أن تكون على دراية بها، بما في ذلك:

الصحة العامة سيئة

الشعور بالتعب والخمول بدون طاقة

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

وأوضحت الطبيبة أن هذه العلامات التحذيرية يمكن أن تكون “ضعيفة” و”غامضة”، ما يجعلها “صعبة التشخيص”. ومع ذلك، مع استمرار نمو الورم داخل العضو المخروطي الشكل، قد تصبح العلامات أكثر وضوحًا.

عادة ما يكون اليرقان هو العرض الأول للمرض، وعندما تبدأ خلايا سرطان الكبد في النمو عبر أنسجة الكبد وتسبب فشل الكبد، يمكن أن تسبب اليرقان.

وأحد الأعراض والعلامات الأكثر شيوعًا هو اليرقان، حيث يتحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر ويصاب الجلد بالحكة.

وتظهر هذه العلامة الواضحة لسرطان الكبد عادة كعلامة تحذير أولى لدى 19 إلى 40% من المرضى المصابين بالمرض، وفقا للدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي اليرقان أيضًا إلى جعل لون البول داكنًا والبراز شاحبًا ولزجًا.

يمكن أن تؤثر هذه الحالة الشديدة على جسمك بعدة طرق، بما في ذلك إنتاج الهرمونات التي تؤثر على أعضاء أخرى غير الكبد.

لذلك أوصت الطبيبة بالانتباه إلى العلامات التالية:

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة.

قد تشعر بوجود كتلة صلبة أو امتلاء في الجانب الأيمن العلوي من بطنك تحت أضلاعك (تضخم الكبد).

قد تشعر بوجود منطقة صلبة ومتضخمة تحت ضلوعك اليسرى، والتي قد تكون طحالًا متضخمًا.

ألم في الكتف الأيمن بسبب تهيج تحت الحجاب الحاجز.

التغيرات البيوكيميائية، مثل زيادة مستويات الكالسيوم في الدم، يمكن أن تسبب ضعف العضلات والإمساك والارتباك.

انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يسبب الإغماء والانهيار.

قد يصاب الرجال بتضخم الثدي (التثدي).

يمكن أن يؤدي ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء إلى ظهور الوجه باللون الأحمر والاحمرار.

قد ترتفع مستويات الكولسترول.