6 أعراض مبكرة تكشف إصابتك بمرض الكبد الدهنى.. طبيب يحذر من تجاهلها

تحدث الإصابة بمرض الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، مما يضر بقدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي، لذا يوصي الأطباء بضرورة الاكتشاف المبكر لأعراض هذه الحالة لسرعة علاجها وتقليل مضاعفاتها الخطيرة.



أعراض الكبد الدهني



ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، نستعرض إليكم فيما يلي أبرز الأعراض المبكرة التي تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني التي حذر الأطباء من تجاهلها.





1- زيادة الوزن السريعة دون أسباب





زيادة الوزن السريعة، وخاصة حول منطقة البطن، قد تكون مرتبطة بمرض الكبد الدهني وغالبًا ما يرتبط الأمر بمقاومة الأنسولين والخلل في حرق الدهون.

2- البول الداكن والبراز الشاحب



علامتان خطيرتان تنذران بضعف قدرة الكبد على معالجة البيليروبين، وهو منتج النفايات والسموم في الجسم، ولا ينبغي تجاهل هذه التغييرات في لون البول والبراز.

3- تغيرات في صحة الجلد



قد يظهر مرض الكبد الدهني من خلال التغيرات في صحة الجلد، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وسهولة الإصابة بالكدمات.

4- العلامات المرئية لمقاومة الأنسولين



قد تساهم حالات مثل مرض السكرى والتي تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، في الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذا يجب الإنتباه من زيادة العطش وكثرة التبول وضبابية الرؤية.



5- تورم في البطن والساقين:



مع تقدم المرض، قد يحدث احتباس السوائل، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن وتورم الساقين والكاحلين، ما يكشف حدوث خلل في وظائف الكبد.



6- ارتفاع إنزيمات الكبد



يمكن لاختبارات الدم الروتينية الكشف عن المستويات المرتفعة من إنزيمات الكبد.