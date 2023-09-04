مكتب الإحصاء الاتحادي: تراجع صادرات ألمانيا في يوليو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

صادرات ألمانيا

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا بأن صادرات ألمانيا في يوليو انخفضت بما يصل نسبته نحو 0.9% على أساس شهري.

وكان الخبراء توقعوا في استطلاع الراي تراجعا الصادرات فى ألمانيا بما يصل نسبته نحو 1.5% على أساس شهري. وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت بما يصل نسبته نحو 1.4% على أساس شهري.

وسجل ميزان التجارة الخارجية في ألمانيا فائضا بما يصل نحو 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل بما يصل نحو 18.7 مليار يورو في الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.

وزادت الصادرات في ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يصل نسبته نحو 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.

تفاؤل الاقتصاد الصيني يرفع الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بدفعة من معنويات إيجابية في أسواق آسيا وسط تفاؤل مستثمرين بأن سلسلة من الإجراءات التحفيزية أعلنتها الصين ستساعد اقتصادها المتباطئ، كما وصلت أسهم شركة "نوفو نورديسك" لمستوى ارتفاع قياسي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.6%، بعد خسائر استمرت لثلاث جلسات على التوالي.

وزادت أسهم شركات التعدين فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.3% وقادت المكاسب في القطاعات الأوروبية مع صعود العقود الآجلة لخام الحديد في ظل تفاؤل بشأن أثر دعم الصين لسياسات قطاع العقارات المتعثر.

وقالت مصادر إن الصين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات بما سيشمل تيسير قيود شراء المنازل.

وارتفع سهم نوفو نورديسك فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.6% ليصل إلى ارتفاع قياسي بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها أصدرت عقارا بالحقن لخسارة الوزن في بريطانيا.

وأطاحت نوفو، بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 424.7 مليار دولار، بشركة "إل.في.إم.إتش" من على عرش أكبر شركة مدرجة في أوروبا من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة.