تذبذب أداء الأسهم الأوروبية وتراجع أسعار السندات الألمانية

شهدت الأسهم الأوروبية تذبذبا اليوم وتراجعت أسعار السندات الألمانية بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن التضخم ربما لم يتراجع بعد في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

الأسهم الأوروبية

وقفز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.55% بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ولاية "نورث راين وستفاليا- North Rhine-Westphalia في أغسطس، الولاية الأولى لإعلان هذه الأرقام والتي عادة ما تشير إلى توجه أرقام التضخم على مستوى ألمانيا.

وقد ساهمت التوقعات بتسارع التضخم الألماني بشكل عام في أغسطس، بزيادة الضغط على صانعي السياسة الأوروبيين، خاصة بعد أن عززت أرقام الوظائف وقراءات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

الأسهم اليابانية : اقتناص الصفقات يرفع "نيكاي" لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم انخفضت أسعارها وبدفعة من صعود خلال الليل في وول ستريت أدى لرفع المعنويات في السوق.

وأنهى "نيكاي" فى أسواق الأسهم اليابانية الجلسة مرتفعا بما يصل الى نحو 0.33% مسجلا 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس آب إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.43% ليصل إلى مستوى نحو 2313.38 نقطة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.97%، ما قدم أكبر دعم لنيكاي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7% وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33%.

وارتفع قطاع البنوك فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.41% ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بنسية 1.03% بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان اليوم الأربعاء بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49% ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6% وفاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63%، ما شكل أكبر ضغط على نيكاي.