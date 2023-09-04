القبض على مُتهمة بإنهاء حياة ابن جارتها

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية في ضبط سيدة متهمة بالتسبب في وفاة ابن جارتها بمركز منيا القمح، والذي تم العثور على جثته في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

اقرأ أيضاً: أمن الشرقية يواصل تحرياته لكشف غموض العثور على جثة شاب





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "محمد ال"، سنتان، مقيقم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

تم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م، ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها،انتقاما من أسرته.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.