تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

الدولار

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048% إلى 104.18، لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس ، عندما ارتفع المؤشر 1.7% وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ونظرا لإغلاق الأسواق الأميركية اليوم الاثنين، فمن المرجح أن تكون السيولة ضعيفة وأن يبدي المتعاملون ترددا في اتخاذ رهانات كبيرة.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس ، إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8% وتباطأت زيادات الأجور.

وارتفع الين 0.06% إلى 146.16 دولار. ويجري منذ منتصف أغسطس تداول العملة الآسيوية حول مستوى 145 المهم نفسيا وسط ترقب المتداولين لأي مؤشرات على إمكانية تدخل السلطات لدعم العملة.

وتدخلت اليابان في أسواق العملات في سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار فوق 145 ينا، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع سعر الصرف إلى نحو 140 يناً.

وصعد اليورو 0.06% إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11% خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على سياساته.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95% إلى 25997.50 دولارا والإيثريوم 0.67% إلى 1638.30 دولار.

أسعار الدولار فى مصر:

أسعار الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات ، الاثنين 4 سبتمبر، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.