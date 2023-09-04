المشدد 10 سنوات لتاجر سيارات بالصف.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

وأحال المحامي العام المتهم في القضية رقم 469 لسنة 2023 جنايات الصف، لمعاقبته علي الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "صالح. ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط المتهم وبحوزته جوهر الحشيش المخدر

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.