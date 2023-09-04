لقطات من اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين (شاهد)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، حملة اقتحامات على مدينة جنين ومخيمها، وأيضًا مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، فضلًا عن الحملة التي شنتها ضد المؤسسات التعليمية في مدينة القدس، وسط مطالبات وزارة الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، بالتدخل العاجل لحماية التعليم وإجبار الاحتلال على وقف إجراءاته التعسفية التنكيلية ضد المؤسسات التعليمية والطلبة في القدس المحتلة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، تقريرا عن عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث اقتحم مخيم ومدينة جنين.

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين بعد تنفيذ عملية عسكرية لمدة ساعة داخل المخيم.

وتابع التقرير أن بداية عملية الاقتحام كانت بدوي صافرات الإنذار داخل المخيم وفي أعقاب ذلك تم اكتشاف قوة عسكرية إسرائيلية تقتحم المخيم ومعها عشرات الآليات العسكرية .

وأكمل التقرير أن الجيش الإسرائيلي فجر أهدافا بالطائرات المسيرة، كما سمعت أصوات اشتباكات مسلحة وانفجار عبوات محلية الصنع.

وأشار إلى التقرير إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين.