للإرتقاء بمستوى معيشة المواطن وتسهيل حركة المركبات.. شرايين حياة جديدة تربط القاهرة من شرق إلي غرب النيل

تشهد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع في مجال الطرق والكباري حيث تم إنشاء العديد من الكباري والمحارالمرورية الضخمة التي أصبحت شرايين حياة جديدة في قلب القاهرة، لتساهم في توفير الوقت والمسافة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس من شرق إلى غرب النيل.

وفي هذا الصدد أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية مشروعات الطرق العملاقة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الجنوبية ومنها استكمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة القاهرة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو لربط محاور مرورية بغيرها من خلال وصلات تختصر الوقت وتسهل تنقل المواطنين ومنها محور شمال طرة .

محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري

واضافت نائب محافظ القاهرة، أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول ٦ كيلو متر حيث تعمل كافة الاجهزة المعنية على قدم وساق لسرعة الاعمال بكفاءة عالية كل فيما يخصة .

وقالت نائب محافظ القاهرة أن الغرض الأساسى من إنشاء مثل هذا المحور التنموى الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس ضمن المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لسهولة الانتقال من شرق إلى غرب النيل مؤكدة على اهمية متابعة تنفيذ كافة المشروعات وبذل الجهود في ازالة المرافق المتعارضة لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.

الجدير بالذكر أن المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة، عقدت اجتماعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث مستجدات الاعمال بالمحور المروري الجديد شمال طرة والجاري تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطرة وسبل تطوير و تذليل كافة التحديات وازالة التعارضات التي قد تعوق الاعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ومنها انشاء كباري جديدة وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وخلال الاجتماع استمعت نائب المحافظ لشرح خاص بمعدلات الاعمال من خلال الخرائط الموقعة الى جانب التعرف على جهود أحياء المعادي وطره في مجال حصر التعارضات والمرافق بمسار المحور من أجل إزالتها بعد تعويض أصحابها لفتح شرايين مرورية جديدة ضمن خطة تطوير الطرق التي تنفذها الدولة منذ سنوات وربط حركة المرور مع غرب النيل والطريق السياحي مع تحقيق السيولة المرورية وخلق بدائل متنوعة للطرق منوه بعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مستجدات الاعمال بصورة مستمرة .

وعاقب الاجتماع تفقدت نائب المحافظ مسار الاعمال بمحور شمال طره بنطاق حي المعادي وطره واستمعت لشرح للموقف التنفيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية ومكوناته المختلفة موضحة تقديم كل سبل الدعم لتذليل أى عقبات تواجه سير العمل فى كل مواقع الإنشاء والخطوات التى يتم تنفيذها بمنطقة تنفيذ المحور.

حضر اللقاء اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره والعميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية .

وياتي هذا في ضوء المتابعة المستمرة لكافة المشروعات القومية والتنموية والتي يتم انجازها بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لتنفيذها على الوجه الاكمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية والتي تتضمن انشاء محاور مرورية جديدة ورفع كفاءة الطرق القائمة بها لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ولتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل مع رفع مستوى الخدمات والمرافق تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .



