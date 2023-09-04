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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "أولاد حريم كريم".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

حصد فيلم "أولاد حريم كريم" الفنان مصطفى قمر أمس الأحد إيرادات بلغت 424 ألفًا و669 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام من طرحه في السينمات المختلفة مليونين و807 آلاف جنيه.

أولاد حريم كريم

أبطال "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

 

أحداث "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالاً لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

أولاد حريم كريم

وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

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