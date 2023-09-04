نقيب الفلاحين: ارتفاع  أسعار الطماطم وانخفاض الأرز

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين توقعت إرتفاع اسعار الطماطم وجنونها منذ شهر كما توقعت انخفاض اسعار الارز وقد صدقت توقعاتي، لافتا إلى ان كيلو الطماطم يباع حاليا عند باعة التجزئة ب 20 جنيه بزيادة نحو 5 جنيهات عن اسعاره من شهر فيما يباع متوسط كيلو الارز الابيض ب22 جنيه وكان يباع بنحو 27 جنيه.





واضاف عبدالرحمن أن إرتفاع اسعار الطماطم بسبب تأثر محصول الطماطم تاثر سلبيا بالتغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحرارة مما اثر علي الانتاجيه في الوقت الذي تاخر فيه انتاج عروة الطماطم بالصعيد بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحراره وضعف نمو الشتلات وقلة عقد الازهار حيث كانت تباع الطماطم في سوق الجمله من شهر باسعار تتراوح من 6 ال 8 جنيه وتباع حاليا بأسواق الجمله من 8الي 9 جنيه وكانت وصلت عند باعة التجزئة من شهر مضي الي 15 جنيه فيما وصلت حاليا لنحو 20 جنيه

متوقعا مزيد من إرتفاع اسعار الطماطم الايام القادمه ليصل كيلو الطماطم ل 25 جنيه عند باعة التجزئة خلال ايام



واشار عبدالرحمن ان طن الارز الشعير رفيع الحبه انخفض الي 11200 جنيه وعريض الحبه انخفض الي 12300 بانخفاض نحو 1000 جنيه للطن في غضون شهر

فيما يباع طن الارز الأبيض البلدي عريض الحبه ب18900 جنيه و رفيع الحبه ب 17800 جنيه للطن

بانخفاض نحو 1000 جنيه في الطن

ووصل سعر متوسط كيلو الارز للمستهلك ب 22 جنيه بانخفاض 6 جنيه للكيلو

متوقعا مزيد من إنخفاض اسعار الارز الايام القادمه ليصل سعر طن الارز الشعير ل 10 آلاف جنيه ويصل سعر اجود انواع الارز الابيض ل 20 جنيه للكيلو



مناشدا المسؤلين باخذ توقعاته بجديه ويسعوا لتخفيف حدة إرتفاع الاسعار علي المستهلكين وخاصة في المنتجات الأساسية وكذا الوقوف بجانب المنتج واعانته في حالة انخفاض الاسعار باقل من سعر التكلفه .



