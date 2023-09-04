وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤى

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤي وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي والتصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة، وذلك على هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.

الخطة الوطنية للتكيف

وأوضحت فؤاد، أن اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف و المشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم إطلاق المرحلة الأولي منها بمؤتمر المناخ cop27 و التي نأمل أن يتم إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28 .

ربط تغير المناخ بالاستثمار

وأضافت وزيرة البيئة، أن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بأنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة على قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص وخفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية والوطنية والعمل علي تحقيق فهم أكثر لتمويل المناخ.

أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي

وأعلنت وزيرة البيئة عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ولفتت فؤاد، إلى أهمية دور الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26، 27 معربة عن أملها أن يلعب الصندوق دور فعال في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الإفريقية و خاصة أنه قام بدعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف.

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن من أهم المجالات التي تعد ذات أولوية حاليا هو القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية والمياه وإنتاجية المحاصيل والتأثير المباشر على صغار المزارعين وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر لأن معظم الشعوب تعتمد على الزراعة مما يؤثر على الأمن الغذائي لشعوبها.

قمة إفريقيا للمناخ

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 قد توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة إفريقية للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا، وذلك بمشاركة السيد انطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.