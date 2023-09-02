حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار بمدينة الخارجة

فى إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه وبناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة بمدينة الخارجة وتطوير اداء الخدمات المقدمة للمواطنين

قام فريق عمل قطاع النظافة في شمال شرق مدينة الخارجة بمهمة كنس ورفع القمامة في حي الثانوية بمركز الخارجة. وتم أيضًا تطويق طريق بين العمارة رقم ٤ وسور مديرية الطرق بحي الثانوية العامة، بهدف تسهيل حركة المرور وضمان السلامة للمواطنين.

وفى سياق آخر، قام قسم تحسين البيئة في مدينة الخارجة بعملية قص وتهذيب للأشجار الكثيفة في معهد التعمير الابتدائي الأزهري. وتم أيضًا رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة. حيث تهدف هذه الجهود إلى تحسين النظافة العامة والبيئة في المدينة، وتعزيز راحة وصحة المواطنين.

تعدُّ مثل هذه المبادرات مهمة جدًا للمحافظة على مستوى عالٍ من النظافة وتحسين جودة الحياة في المدينة. ويتمثل دور فرق العمل في تنفيذ مهامها بكفاءة ومهنية عالية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف المحددة

تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمال المدينة، وتساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، وتعزز الروح الإيجابية لدى السكان. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل، بالتعاون والشراكة بين الجهات المعنية والمواطنين، لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة في مدينة الخارجة.

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة

حملة لرفع القمامة وتحسين البيئة وقص الاشجار في مدينة الخارجة