عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد أطول مهمة فضائية

عاد سلطان النيادي سالماً إلى الأرض، بعد 6 أشهر قضاها في الفضاء في أطول مهمة فضاء عربية، واستقبل الإماراتيون عودته إلى الأرض، باحتفاء شديد.

ونزل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض داخل المركبة دراغون التي هبطت بالماء في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد رحلة ناجحة منذ مغادرتها في مارس الماضي بمحطة الفضاء الدولية.

وشارك النيادي بنحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية على مدار الأشهر الستة التي استغرفتها رحلته، حيث جرت تلك التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية.

وجرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

وتسهم التجارب التي أنجزها رائد الفضاء سلطان النيادي، في تعزيز الجهود العلمية من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يساهم في الوصول إلى بيانات ونتائج تفيد البشرية.

وكان قد انطلق طاقم مهمة Crew-6 في شهر مارس الماضي، باتجاه محطة الفضاء الدولية، الذي يضم 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وحقق رائد الفضاء الإماراتي لبلاده إنجازا تاريخيا بتحقيق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وكان قد أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، منذ يومين، عن انفصال المركبة الفضائية دراغون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، وانفصلت المركبة التي تحمل على متنها سلطان النيادي وأعضاء طاقم Crew-6، رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، ورائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس)، عن محطة الفضاء الدولية، ثم اتخذت مساراً آمناً للعودة إلى الأرض.