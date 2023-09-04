نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة

تهانى على محمد، سيدة تعانى من تسوس فى الأذن اليسرى تسبب فى تشويش بالأذنين وآلام صعبة لا تستطيع تحملها وتزداد المعاناة معها يومًا بعد يوم وتم عرضها على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث أكدت أنها تحتاج إلى عملية جراحة عاجلة تكلفتها 60 ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم وجود مصدر دخل ثابت للأسرة.

تناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينها على إجراء العملية الجراحية وتخفيف مأساة المريضة.