دورة تدريبية عن أساسيات الموسيقى والغناء في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، دورة تدريبية لتعليم الموسيقى للاطفال والنشأ حتى عمر 19 عاما، تتضمن مجموعة من ورش العمل التى تسهم في مساعدة المواهب الناشئة والباحثين عن البيئة المتكاملة للتخصص في تقديم وإنتاج المحتوى الفني، حيث تقدم أفكارًا جديدة تتوافق مع متطلبات المحتوى الموسيقي في بيئة مثالية لتحسين المخرجات الإبداعية.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن الدورة التدريبية تنفذها المكتبة التابعة للجمعية بالتعاون مع كورال هارمونى عربى كيدز لتعليم الغناء وتنميه موهبه الأطفال، مشيرا الى ان الدورة التدريبية تبدأ من الساعة الرابعة من عصر غد الثلاثاء وتشمل 8 حصص في يومى الثلاثاء والجمعة من كل الأسبوع.

وأضاف الدكتور نبيل حلمى، أن ورش العمل تتضمن تعليم أساسيات الغناء، تمارين صوتية وفوكاليز ، المساعدة على التحكم بالصوت وتوحيد النغمات، أساسيات الوقوف على المسرح، وذلك بطريقة مبتكرة ومميزة تساعد على تنمية المهارات الفردية للطفل، في بيئة آمنة وداعمة تساعد الطفل على التطور والاستمرار.

ويعد كورال هارمونى عربى هو واحد من ضمن اشهر الفرق فى الوطن العربى يقدم جميع اشكال الغناء الجماعى، شارك الفريق فى الكثير من الحفلات الرسميه والحلقات التليفزيونية ، يقود الفريق المايسترو محمود وحيد وهو مؤلف موسيقى ومغنى أوبرا بدار الأوبرا المصرية ومايسترو منتخب جامعة عين شمس للغناء و جامعة القاهرة، حاصل علي العديد من الجوائز في التأليف الموسيقي تدريب وقيادة فرق كورال مختلفة، ومساعد مدرب الورشة سمر النجار.