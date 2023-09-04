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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فور إعلانها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم. 

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على مكتب الوزير

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وكشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني جاهزة للاعتماد من وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا على الموقع الإلكتروني. 

وأوضح المصدر في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ستعلن في المدارس غدًا الثلاثاء ثم يتسلم الطلاب شهادات النجاح للتقديم في تنسيق الجامعات 2023. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي بعد الاعتماد. 

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد الاعتماد من هنا. 

https://g12.emis.gov.eg/
 

سبب سرعة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 

وأرجعت مصادر وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلى قلة الأعداد المؤديين للامتحانات بالنسبة للدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 منذ يومين. 

وانتهت وزارة التربية والتعليم يوم أمس الأحد من مراجعة ورصد وتجميع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني. 

وأكدت المصادر حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023. 

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا. 

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023  يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. 

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر. 

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني  بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. 

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات. 

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية. 

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.

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