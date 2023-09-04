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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان المسرح التجريبي
مهرجان المسرح التجريبي

يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، جلستين حواريتين.

 

ويشهد اليوم انطلاق ثلاث ورش جديدة بجانب استمرار ورشتين من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 4 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.
 


التجريب المسرحي في المهجر

وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا تقام الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: الجلسة الأولي: "التجريب المسرحي في المهجر"، ويشارك فيها كل من: فاروق صبري "العراق/ نيوزيلندا"، د. محمد سيف "العراق/ فرنسا"، د. جميلة زقاي "الجزائر"، معقب على الندوة: يوسف الحمدان "البحرين"، ويدير الجلسة: الكاتبة رشا عبد المنعم (مصر).

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرًا تبدأ الجلسة الثانية، وهى عبارة عن مائدة مستديرة، تحت عنوان: "التجريب المسرحي في مصر مشكلات وحلول"، ويشارك فيها كل من: المخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج انتصار عبد الفتاح، د. حسام عطا، والمخرج طارق الدويري، والمخرجة عبير علي، والناقد أحمد خميس، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والناقد محمد مسعد، د. عبد الكريم الحجراوي، ويدير الجلسة: د. سامية حبيب

ويشهد اليوم الثالث انطلاق 3 ورش جديدة هي ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تستمر ورشتى تقنية "Meisner" والتي يقدمها الفنان "نديم"، وورشة "بروڤة ممتدة" التي تقدمها الفنانة نورا أمين، وتبدأ جميع الورش فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وفي تمام الساعة السادسة مساء، يعرض على المسرح القومي العرض اليوناني "Iliad, epic poem by Homer"، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يُقدم العرض الفلسطيني "فنتولين العودة" على مسرح الطليعة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء يُقدم العرض الإماراتي "قائمة الخديج" على مسرح السامر، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض الأرميني "Bukowski بوكوفيسكي" على مسرح العرائس.
 

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