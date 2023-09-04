محافظ أسوان يوجه بسرعة بحث وتلبية مطالب أهالي قرية الكاجوج بكوم أمبو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، مكلفاً وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب، كما كلف اللواء أشرف عطية بسرعة قيام السكرتير العام المساعد بعقد إجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، وفى نفس السياق أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، تم مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك لخدمة عدد 39 ألف من الأهالى والمواطنين الموزعين على 4 قرى فرعية وتوابع، مشيرًا إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء 4 محطات رفع، بجانب مشروع توسعات محطة المعالجة وذلك بنسب تتراوح ما بين 45 % إلى 100 %، بالإضافة إلى تفقد أعمال التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومتابعة تقديم المعاملات المختلفة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف الكاجوج بنسبة 100%، علاوة على مشروع إنشاء مركز شباب الكاجوج بنسبة 85%، وأيضًا مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 83% وبطاقة 25 ألف م3 / يوم، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي بالشبيكة بنسبة 55% ، وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناحج مصطفى بضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ، بجانب تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.