السفير مهند العكلوك: الجامعة العربية تبحث مستجدات القضية الفلسطينية من خلال 4 اجتماعات وزارية

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية إن فلسطين قضية أساسية في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته 160 والاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني.

وأضاف العكلوك في تصريحات خاصة أن وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي سيشارك في اجتماعات ولجان هامة على هامش الدورة وهي مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

والاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني الذي سيعقد مساء يوم غدٍ الثلاثاء في مقر الأمانة العامة.

مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في أجندة هذا الاجتماع المهم وسيتناول على ضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي والتمسك بمبادرة السلام العربية كطريق وحيد للسلام وعدم قانونية الاستيطان الاستعماري.

وأشار العكلوك إلى أن وزراء الخارجية سيعقدون أيضا لجنتين وزاريتين خاصتين بالقضية الفلسطينية أقرتهما القمة العربية على هامش الدورة 160 الأربعاء وهما "لجنة دعم فلسسطين رباعية المهام" برئاسة السعودية “واللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس برئاسة الأردن”.

لافتا إلى أن مجلس الجامعة ينعقد في ظل عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية خاصة ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والحملة الممنهجة التي تستهدف الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.

وتابع أن قضايا الأسرى تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الذي تقوده الوزارة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.