نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على مكتب الوزير

كشف مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني جاهزة على الاعتماد.

ووصلت نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني مساء اليوم الأحد، أو صباح غد الإثنين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 منذ يومين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد من مراجعة ورصد وتجميع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

سبب سرعة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأرجعت مصادر وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلى قلة الأعداد المؤديين للامتحانات بالنسبة للدور الأول.

وأكدت المصادر حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات.

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.