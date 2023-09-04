طقس المنيا شديد الحرارة نهارا  والعظمى 35 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين ، وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، بالإضافة ، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بسرعة 32 كم/ س تقريبًا على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين ، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 و الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 35 والصغرى 23 درجة .