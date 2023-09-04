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رئيس الوزراء يصل العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ بدء حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يصل نيروبي للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية"

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأفريقية.

وصرح الدكتور سويلم، أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي حرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه وخاصة بالقارة الإفريقية .

وأضاف، أن هذه القمة تهدف للخروج برؤية إفريقية موحده للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال قمة المناخ القادمة COP28 والمزمع عقدها فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل .

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من  الوزراء الافارقة المعنيين بملف المياه ، وكبار مسئولى المياه بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه .

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